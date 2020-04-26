О скорбном и вечном

Источник материала: Вороновская газета





В период подготовки к Радунице — дню поминовения усопших — священнослужители православной и католической конфессий освятили новое кладбище в Вороново. Полоска леса, удаленность от оживленной дороги… Место тишины и уединения, где хорошо думается о жизни, вечности, душе.

Если сельские погосты многие годы спокойно принимают усопших, то райцентр растет, соответственно возрастает и потребность в местах захоронения. До недавнего времени в Вороново было два кладбища, находящихся в ведении РУП ЖКХ. Несколько лет назад еще под одно была отведена земля вблизи городского поселка по дороге в направлении д. Пожижма.

— На начальном этапе нами распланирована территория, выкорчеваны деревья, убрана поросль, — рассказал мастер участка благоустройства и саночистки РУП ЖКХ Валерий Себенков. — В минувшем году завершили установку бетонного ограждения. На данный момент условия для начала захоронений созданы. К кладбищу ведет асфальтированная дорога, оборудованы парковка, дорожки между секторами, площадка для мусорных контейнеров, построены санитарное и бытовое помещения.







Для выделения места для захоронения или его ранней резервации необходимо обращаться в РУП ЖКХ или местный исполнительный комитет. Самовольные захоронения считаются незаконными, за нарушение законодательством предусмотрена административная ответственность,— подчеркнул он.— За более подробной информацией можно обратиться по телефону 4-45-24.

Человеку, взявшему на себя организацию погребения, предоставляется участок земли на кладбище под двухместное захоронение, то есть рядом с местом погребения безвозмездно резервируется еще одно место. Установлены размеры бесплатно предоставляемых участков: 2,5 на 1,4 метра — для одноместного и 2,5 на 2,6 м — для двухместного захоронения. При желании увеличить размеры придется заплатить. Каждый гражданин, который обращается в ЖКХ или сельисполком по вопросу захоронения родственника, по закону считается лицом, взявшим на себя ответственность за это захоронение. И в последующем все вопросы, связанные с порядком на участке, будут адресованы ему. Ведь могилы, надмогильные сооружения, живые изгороди из кустарника, цветники и газоны на отведенных для захоронения участках должны содержаться в надлежащем порядке. За регулярный вывоз мусора с территории кладбища во всех населенных пунктах отвечает РУП ЖКХ.







В Библии говорится: «Земля еси и в землю отыдеши».

— Для умершего очень важна и нужна наша память, молитва дома и в храме, уход и поддержание в порядке места его упокоения, — подчеркивают священнослужители. — Этим самым мы выражаем свою любовь, выполняем долг и показываем пример следующим поколениям христиан. Нужно помнить, что это место воскресения мертвых в Судный день. И, конечно, мы должны содержать его в чистоте.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

Для выделения места для захоронения или его ранней резервации необходимо обращаться в РУП ЖКХ или местный исполнительный комитет. Самовольные захоронения считаются незаконными, за нарушение законодательством предусмотрена административная ответственность. За более подробной информацией можно обратиться по телефону 4-45-24.