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Календарь народных примет. 26 апреля – заячьи именины, фомаида, медуница

26.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Это период цветения медуницы. Также отмечали, что 26 апреля начинают вылетать шмели. Чествовали зайцев, говорили, что в этот день они отмечают свои именины. Также к концу апреля  начинает куковать кукушка.

Календарь народных примет. 26 апреля – заячьи именины, фомаида, медуница

Считалось, что именно 26 апреля  медуница обладает целебными свойствами, и можно готовить на ее основе разнообразные отвары и снадобья, отправлялись в лес на ее заготовку. Медуница росла на опушках, полянах лиственных и смешанных лесов. Ее также использовали в приготовлении еды, добавляя в салаты. Что касается медуницы, то основное ее отличие от других растений заключается в том, что в зависимости от стадии цветения окраска лепестков становится разной. Сначала появляются розовые бутоны, потом цветы приобретают фиолетовый или синий оттенок. Как правило, расцветает медуница одновременно с подснежниками. Она известна как растение, которое оказывает положительное воздействие на человеческий организм, а потому, неудивительно, что медуница используется в народной медицине даже сегодня.

Существовала очень интересная легенда о медунице, которую уместно упомянуть 26 апреля. Однажды Бог захотел проверить, насколько ему предана пчела, ведь она считалась самым трудолюбивым существом в мире. И Бог решил спросить у пчелы, какие цветы дают воск, а какие – мед. Пчела облетела всю землю и отыскала большое количество цветов. Больше всего ей понравилась именно медуница, а также черемуха и дятлина. И она решила скрыть их от Бога, поскольку испугалась, что он все это отнимет. Однако Бог все узнал, и когда пчела начала перечислять цветы, то сказал, что она может употреблять нектар со всех цветов кроме медуницы, дятлины и черемухи. Также он предупредил пчелу, что, если она возьмет нектар черемухи, то ослепнет на 12 дней, с дятлины – никогда не наестся и не принесет меда, с медуницы – умрет в тот же момент. С тех пор пчелы никогда не берут нектар из медуницы. Обычно медуницу собирала самая  опытная женщина в семье, поскольку для этого приходилось идти в лес, что было достаточно опасным. Кстати, женщины 26 апреля одевались в мужской тулуп, чтобы обезопасить себя и от зверей, и от случайных разбойников.

В православной церкви в этот день почитали и молились святой Фомаиде, которая, как считалось, помогала избавиться от блудных страстей.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 26 АПРЕЛЯ

  • Если кукушка кричит громко и протяжно, то это сулит приближение теплых дней
  •  Звездная ночь – примета того, что год будет урожайным
  • Дуб распустился – лето будет теплым и погожим.
  • Если на дубе 26 апреля  много желудей осталось, то урожай будет богатым
  •  Золотисто-желтые первоцветы распустились – примета того, что вскоре начнется настоящая весна с теплыми днями.

 
 
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Это период цветения медуницы. Также отмечали, что 26 апреля начинают вылетать шмели. Чествовали зайцев, говорили, что в этот день они отмечают свои...
 
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