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В 11-м городке опрокинулся пьяный водитель

26.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В 11-м городке опрокинулся пьяный водитель

Утром в воскресенье в Слуцке произошло одиночное ДТП неподалёку от конечной автобусной остановки «Социалистическая».

По предварительной информации, нетрезвый водитель автомобиля Audi 100 двигался со стороны кафе «Айс» в направлении деревни Ячево. На закруглении дороги он не справился с управлением, машина вылетела в правый по ходу движения кювет и ударилась в дерево.

Водитель Audi не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

В 11-м городке опрокинулся пьяный водитель

В 11-м городке опрокинулся пьяный водитель

В 11-м городке опрокинулся пьяный водитель


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Нетрезвый водитель автомобиля Audi двигался в направлении деревни Ячево. На закруглении дороги он не справился с управлением, машина вылетела в правый по ходу...
 
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