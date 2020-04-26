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В 11-м городке опрокинулся пьяный водитель
26.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Утром в воскресенье в Слуцке произошло одиночное ДТП неподалёку от конечной автобусной остановки «Социалистическая».
По предварительной информации, нетрезвый водитель автомобиля Audi 100 двигался со стороны кафе «Айс» в направлении деревни Ячево. На закруглении дороги он не справился с управлением, машина вылетела в правый по ходу движения кювет и ударилась в дерево.
Водитель Audi не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.
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Нетрезвый водитель автомобиля Audi двигался в направлении деревни Ячево. На закруглении дороги он не справился с управлением, машина вылетела в правый по ходу...
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