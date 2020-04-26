В 11-м городке опрокинулся пьяный водитель

Источник материала: Слуцк Город





Утром в воскресенье в Слуцке произошло одиночное ДТП неподалёку от конечной автобусной остановки «Социалистическая».

По предварительной информации, нетрезвый водитель автомобиля Audi 100 двигался со стороны кафе «Айс» в направлении деревни Ячево. На закруглении дороги он не справился с управлением, машина вылетела в правый по ходу движения кювет и ударилась в дерево.

Водитель Audi не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.















Slutsk-Gorod.by