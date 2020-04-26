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Владимир Шантарович: спорт высших достижений — это отрасль народного хозяйства

26.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заслуженный тренер Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович рассказал о своих принципах в работе.




- Любые одаренные люди — люди с непростым характером. Наверняка и у чемпионов характер не самый простой. А вот у вас есть любимчики, и как вы подстраиваетесь под своих воспитанников?

Я скажу, что ни под одного я не подстраиваюсь. Просто вот не подстраиваюсь! Вот есть производство. Я всегда говорю, вот есть производство. Это отрасль народного хозяйства — спорт высших достижений. В производстве есть тоже какие-то определенные арифметические понимания. Это что — это нужно работать. Возраст-то берет свое — вот я к чему подвожу сейчас все. И в каком бы ты возрасте не был, это циклика. Надо работать, работать. Выносливость — не поработал 3 недели — на 20% падаешь. Силу не сделал — она падает. Все, силовой компонент падает. Все-все-все. Поэтому нужно себя держать в состоянии от той модели, которую ты хочешь показывать, допустим, процентов 80 — это тогда, когда заканчивается сезон. Ниже уже опускаться нельзя. Нужно опять себя поддерживать, — цитирует Шантаровича СТВ.
 
 
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Заслуженный тренер Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович рассказал о своих принципах в работе.
 
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