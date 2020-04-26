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Вниманию нанимателей всех форм собственности!

26.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> В соответствии с частью 1 ст.21 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З «О занятости населения Республики Беларусь» наниматели обязаны:

 своевременно (не позднее чем за три месяца) представлять в органы по труду, занятости и социальной защите и профсоюз письменную информацию о возможных массовых высвобождениях работников (категории и численность работников, которых они могут коснуться, сроки, в течение которых намечено их осуществить), производимых в порядке, установленном законодательством. Критерии массового высвобождения работников определяются Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь;

 не менее чем за два месяца до высвобождения работников в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников письменно уведомлять об этом органы по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения нанимателя с указанием фамилии, профессии (специальности), квалификации и размера оплаты труда высвобождаемых работников.

Сведения о предстоящем высвобождении предоставляются в орган по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения нанимателя по форме, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.11.2006
№ 149 (приложение 12).

Неуведомление органов по труду, занятости и социальной защите, несвоевременное или не в полном объеме уведомление этих органов нанимателем или уполномоченным должностным лицом нанимателя о предстоящем высвобождении работников в связи с ликвидацией юридического лица, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности (штата) влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин (статья 9.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).

Управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома
 
 
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В соответствии с частью 1 ст.21 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З «О занятости населения Республики Беларусь» наниматели обязаны:  своевременно...
 
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