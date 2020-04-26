Альтернатива оливье и салату с крабовыми палочками. 3 неожиданно вкусных салата из простых продуктов

Источник материала: Tut.by

Каждые выходные мы предлагаем вам подборку рецептов, которая позволит приготовить что-нибудь вкусное без походов в рестораны и с помощью продуктов, которые просто заказать (а то и найти в своем холодильнике). Сегодня команда кулинарного проекта «Рецепты салатов» представляет вашему вниманию три необычных блюда, которые придутся вам по вкусу.

Иногда результат кулинарных экспериментов получается настолько неожиданным, что становится настоящим хитом. Ингредиенты самые обычные, на первый взгляд, не совсем подходящие друг к другу, но они отлично гармонируют между собой. Обязательно стоит попробовать.

Салат с яичными блинами и колбасой





Ингредиенты: Яйцо — 4 шт.;

Крахмал картофельный — 1 ст. л.;

Мука пшеничная — 1 ст. л.;

Огурец свежий — 1 шт.;

Колбаса копченая — 100 г;

Морковь корейская — 70 г;

Масло растительное — 1 ст. л.;

Майонез — 2 ст. л.;

Соль — щепотка.

Как готовить?

Сначала сделать яичные блинчики. Разбить яйца, добавить по столовой ложке с небольшой горкой муки и крахмала. Перемешать венчиком или вилкой, чтобы смесь стала однородной и без комочков. Сковородку разогреть, кулинарной кисточкой смазать растительным маслом. Вылить стандартный половник теста и распределить круговыми движениями. Жарить на среднем огне, через минуту перевернуть. Таким образом приготовить все блинчики. На сковородке диаметром 24 сантиметра их вышло 5 штук. Сложить блины друг на друга в стопку и свернуть рулетом. Ножом нарезать на полоски толщиной в полсантиметра. Переложить в подходящий салатник, добавить брусочки свежего огурца и измельченную точно так же колбасу. Выложить корейскую морковку. Заправить майонезом. Перемешать. Попробовать: возможно, понадобится добавить чуть соли или молотого перца.

Салат "Коррида"





Ингредиенты: Помидор — 3 шт.;

Крабовые палочки — 200 г;

Кукуруза консервированная — 260 г;

Сыр "Российский" — 120 г;

Сухарики пшеничные — 50 г;

Чеснок — 1 зубчик;

Соль — 0,25 ч. л.;

Майонез — 3 ст. л.

Как готовить?

Подготовить все по списку. Помидоры выбирать мясистые с невыраженной сердцевиной и небольшим количеством семян. Сухарики можно купить готовые или просто подсушить в духовке кубики белого хлеба. Томаты разрезать на 4 части и ложкой удалить семена. Если этого не сделать, в салате будет слишком много влаги. Крупно нарубить стенки помидоров, добавить соль, измельченный чеснок. Смешать и оставить на четверть часа. За это время на дне посуды соберется жидкость, ее следует слить. "Российский" сыр натереть на терке, крабовые палочки нарезать крупными кусочками. Удобно формировать салат в кулинарном кольце, установив его на плоскую тарелку. Сначала выложить помидоры. Смазать майонезом и наносить его после каждого нового продукта. Разложить кусочки крабовых палочек. Высыпать зерна консервированной кукурузы. И тертый сыр. Хорошенько уплотнить салат. Не забыть щедро нанести майонез. Распределить пшеничные сухарики. Кулинарное кольцо снять непосредственно перед подачей. Украсить по желанию.

Салат "Цыпочка"





Ингредиенты: Курица (бедро) — 2 шт.;

Горошек зеленый консервированный — 240 г;

Яйцо вареное — 2 шт.;

Сыр твердый — 120 г;

Майонез — 2 ст. л.;

Чеснок — 1 зубчик;

Соль — 0,5 ч. л.;

Перец черный по вкусу.

Как готовить?

Бедра положить в кастрюлю, влить воду, всыпать соль и варить 30 минут после закипания. Как остынут, снять кожу, отделить мясо от костей. Сделать желтково-майонезную заправку. Для этого в небольшую тарелку поместить желтки и майонез. Яйца обязательно должны быть сварены вкрутую. Размять вилкой, приправить солью и молотым перцем. Яичные белки и сыр натереть на крупной терке. Из консервной банки слить жидкость, а горошек высыпать в салатник. Куриное мясо разобрать на волокна или нарезать кубиком. Добавить подготовленную заправку, смешать. Переложить в тарелку и можно подавать. Этот салат многие считают отличной альтернативой традиционному оливье.