20 лет назад сборная Беларуси потерпела самое позорное поражение в истории. Но это было к лучшему

Источник материала: Tut.by

Ровно 20 лет назад сборная Беларуси потерпела одно из самых позорных поражений в своей истории. В гостях наши футболисты проиграли Андорре (0:2). То фиаско в итоге оказалось судьбоносным, причем со знаком «плюс».



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Отборочный цикл к чемпионату Европы-2000 выдался для сборной Беларуси откровенно провальным. После семи матчей в активе нашей команды было лишь два очка, а накануне завершающей игры последовала смена главного тренера. В первые восемь лет своего существования федерация не радовала разнообразием при выборе наставников. Начал Михаил Вергеенко, затем его сменил Сергей Боровский, которого поменяли на Вергеенко, после чего команду вновь возглавил Боровский.

Сергей Владимирович принял сборную перед завершающим матчем отбора. В ничего не решающем поединке белорусы сыграли на «Динамо» вничью с Италией — 0:0. Достойный результат перед стартом новой кампании. Да и выбор игроков настраивал на позитивный лад: Хацкевич и Белькевич были лидерами шумящего на всю Европу киевского «Динамо», Баранов забивал за «Спартак», Гуренко выступал за «Рому», а еще целая группа игроков железно играла в основе крепких клубов российского чемпионата: московских «Динамо», «Торпедо» и ЦСКА, питерского «Зенита» и владикавказской «Алании».

Жеребьевка отправила белорусов в группу с Норвегией, Польшей, Украиной, Арменией и Уэльсом. Конечно, о попадании на ЧМ тогда никто не мечтал, но, по меньшей мере, был шанс сделать шаг вперед по сравнению с двумя предыдущими отборами, в которых удалось одержать лишь одну победу в 18 матчах.



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Перед началом нового цикла Беларуси следовало провести четыре товарищеских игры против Болгарии, Андорры, Эстонии и Латвии.

После разгрома от болгар (1:4) стало тревожно, но в победе над андоррцами никто не сомневался. Накануне эта «карликовая» сборная провела лишь первый отбор в своей истории. В квалификации к Евро-2000 Андорра проиграла все 10 матчей с общей разницей 3:28.

Команда была составлена из любителей, которые в свободное от основной работы время гоняли мяч в пятом дивизионе чемпионата Испании. Чтобы вы понимали уровень, уточним, что в третьем по силе дивизионе играет 80 команд (четыре группы по 20), а в четвертом — 400.

Матчи команда проводила на встроенном в горный массив стадион в Андорра-ла-Велье. Вместимость трибун — менее тысячи зрителей.

Состав сборной Беларуси: Тумилович (Шанталосов, 46), Яхимович, Штанюк (Лухвич, 46), Островский, Яскович, Гуренко (Горовой, 71), Чайка, Тарловский, Стрипейкис (Рындюк, 57) В. Маковский, Макс. Ромащенко (Орловский, 46).

Белорусы играли без киевских динамовцев и Баранова. В остальном состав был близок к оптимальному. Но даже это не спасло команду от позорного проигрыша — 0:2. Оба гола были забиты во втором тайме. Эта виктория стала первой в истории сборной Андорры.

После этого проигрыша стало ясно, что команда находится на пороге третьей подряд провальной квалификации, а Сергею Боровскому начали подыскивать замену. Официально его отставка случилась спустя полтора месяца, когда белорусы проиграли еще и Эстонии (0:2). Новым главным тренером сборной стал Эдуард Малофеев.



Фото: pressball.by

Презентация Малофеева проходила на стадионе «Динамо». Одной встречи с болельщиками хватило, чтобы влюбить в себя всю армию поклонников сборной.

Сначала Эдуард Васильевич прямо признался, что задача только одна — попадание на чемпионат мира. Если это заявление было встречено тревожными смешками, то рассказ о планах по успешному выступлению на мундиале — овациями.

В первом же «товарняке» белорусы обыграли в гостях Латвию (1:0), а начали цикл с победы над Уэльсом, за который тогда феерил Райан Гиггз (2:1). Кстати, уже первый матч собрал на «Динамо» аншлаг.

Наша команда продолжала побеждать и спустя год уже была реальным претендентом на одно из двух первых мест. Сейчас такое сложно представить, но при Малофееве билеты на матчи сборной стали дефицитом. Чтобы попасть на игру с украинцами, нужно было отстоять в очереди полдня или переплатить в 10−15 раз спекулянтам.

Увы, но решающий матч против Украины закончился болезненным поражением 0:2. Затем последовала виктория над поляками (4:1), которая дала нашей команде еще один шанс.

Победа над потерявшим все шансы Уэльсом в последнем туре позволила бы занять второе место сразу после Польши, но без отчисленных из команды Белькевича и Хацкевича наша сборная ничего не создала в атаке, проиграв в итоге 0:1. Впрочем, и тот матч стал историческим: это была первая официальная игра в сборной Александра Глеба.

Итоговая позиция сборной Беларуси — третья. Это лучший результат в истории, но куда ценнее эмоции, которые ни до, ни после наша национальная команда болельщикам не дарила.