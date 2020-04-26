Россияне собирают подписи под петицией с требованием убрать Владимира Соловьева с федеральных каналов









Также в петиции указано, что Соловьев «дискредитирует страну в глазах своих граждан и за рубежом», а имея гражданство другого государства и позиционируя себя как патриота, выказывает «большое неуважение к гражданам России».

Напомним, недавно Соловьев оказался в центре скандала после словесной дуэли со спортивным журналистом Василием Уткиным.