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Россияне собирают подписи под петицией с требованием убрать Владимира Соловьева с федеральных каналов

26.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайте change.org появилась петиция с требованием убрать телеведущего Владимира Соловьева с федеральных каналов России. По мнению автора обращения, методы работы Соловьева «очень хамские» — телеведущий может позволить себе оскорбление тех, чье мнение не совпадает с его.



Также в петиции указано, что Соловьев «дискредитирует страну в глазах своих граждан и за рубежом», а имея гражданство другого государства и позиционируя себя как патриота, выказывает «большое неуважение к гражданам России».
 
Напомним, недавно Соловьев оказался в центре скандала после словесной дуэли со спортивным журналистом Василием Уткиным.
 
 
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На сайте change.org появилась петиция с требованием убрать телеведущего Владимира Соловьева с федеральных каналов России. По мнению автора обращения, методы работы...
 
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