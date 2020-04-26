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Зачем нужны новые строительные нормы?
26.04.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Все дело в том, что в стране ведется работа по реформированию профильного законодательства и согласно соответствующему указу Президента
Как отмечают специалисты, введение подобных актов изменяет подходы к нормированию. Строительные нормы устанавливают исключительно обязательные параметры безопасности, что дает возможность снятия технических барьеров при продвижении инновационных материалов и технологий, проектных решений. И, что важно, новая система более прогрессивная и гибкая.
Следует отметить, что первые семь строительных норм были утверждены еще в октябре прошлого года. Они касались безопасной эксплуатации зданий, в том числе инженерных коммуникаций, разработки проектов по ключевым инженерным сооружениям – мостам и трубам. А всего на сегодняшний день Минстройархитектуры утверждено 32 строительные нормы и одно строительное правило. Документы эти напрямую затрагивают вопрос безопасности возведения жилых и общественных зданий, в том числе в части проектирования строительных конструкций и воздействия на них. Приняты были также нормативы по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, устройству кровель, проектированию трамвайных и троллейбусных линий, а также станций технического обслуживания, складов нефти и нефтепродуктов. Всего же пакет разрабатываемых норм и правил состоит из 70 с лишним позиций. Все технические нормативные правовые акты планируется утвердить в этом году.
Важный момент: разработанные и разрабатываемые строительные нормы и правила полностью соответствуют европейским подходам и стандартам. Что же касается действующих технических нормативных правовых актов иных госорганов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, то они подлежат признанию утратившими силу после введения в действие строительных норм и правил.
И еще. На официальном сайте Министерства архитектуры и строительства создан тематический раздел, где можно ознакомиться со всеми действующими в настоящее время техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов по строительным нормам и правилам. Каждый желающий может оставить с помощью формы обратной связи предложения по совершенствованию нормативов. Все они будут рассмотрены специалистами Министерства.
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