Зачем нужны новые строительные нормы?

Источник материала: Полесская правда



В Минске прошло заседание Межведомственного совета по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства, на котором были согласованы очередные строительные нормы и правила. Причем вместе с графиком разработки новых. Заместитель Премьер-министра Владимир Кухарев обратил внимание: график этот должен непременно соблюдаться. Все строительные нормы необходимо принять до конца этого года.

Все дело в том, что в стране ведется работа по реформированию профильного законодательства и согласно соответствующему указу Президента вводятся новые виды технических нормативных правовых актов. Это как раз строительные нормы, которые включают требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения, а также строительные правила, обеспечивающие способы достижения строительных норм.

Как отмечают специалисты, введение подобных актов изменяет подходы к нормированию. Строительные нормы устанавливают исключительно обязательные параметры безопасности, что дает возможность снятия технических барьеров при продвижении инновационных материалов и технологий, проектных решений. И, что важно, новая система более прогрессивная и гибкая.

Для чего же нужны эти нормы и правила? Во-первых, их внедрение позволит повысить качество проектной документации и эффективность строительства, оптимально сочетать традиционные и прогрессивные конструкции, изделия, передовые технологии при обязательном соблюдении норм безопасности. А во-вторых, новые документы «развяжут руки» проектировщикам, позволят выбирать различные инновационные материалы и способы их применения. А самое главное – они будут отвечать всем параметрам безопасности.

Следует отметить, что первые семь строительных норм были утверждены еще в октябре прошлого года. Они касались безопасной эксплуатации зданий, в том числе инженерных коммуникаций, разработки проектов по ключевым инженерным сооружениям – мостам и трубам. А всего на сегодняшний день Минстройархитектуры утверждено 32 строительные нормы и одно строительное правило. Документы эти напрямую затрагивают вопрос безопасности возведения жилых и общественных зданий, в том числе в части проектирования строительных конструкций и воздействия на них. Приняты были также нормативы по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, устройству кровель, проектированию трамвайных и троллейбусных линий, а также станций технического обслуживания, складов нефти и нефтепродуктов. Всего же пакет разрабатываемых норм и правил состоит из 70 с лишним позиций. Все технические нормативные правовые акты планируется утвердить в этом году.

Важный момент: разработанные и разрабатываемые строительные нормы и правила полностью соответствуют европейским подходам и стандартам. Что же касается действующих технических нормативных правовых актов иных госорганов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, то они подлежат признанию утратившими силу после введения в действие строительных норм и правил.

И еще. На официальном сайте Министерства архитектуры и строительства создан тематический раздел, где можно ознакомиться со всеми действующими в настоящее время техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов по строительным нормам и правилам. Каждый желающий может оставить с помощью формы обратной связи предложения по совершенствованию нормативов. Все они будут рассмотрены специалистами Министерства.