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Рафаэл: Неймар - не лидер

26.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Защитник "Лиона" Рафаэл подверг критике своего соотечественника Неймара, выступающего за ПСЖ, передает Sports.ru.



"Сборной Бразилии Неймар нужен, это факт. Но ему необходимо многое улучшать в себе за пределами поля. Это важно для футболиста. Ему нужно стать лучше за пределами поля, чтобы выходить на игру и делать все возможное. Надеюсь, ему это удастся. И тогда у нас будет хороший шанс на победу на Чемпионате мира. 

Неймар - не лидер. Если он сосредоточен, сконцентрирован, то может быть лучшим игроком в мире. Футбол - это приоритет в жизни игрока. Вокруг него же столько всего... Он может думать, что ему не нужно делать какие-то вещи, чтобы хорошо играть. А на самом деле нужно.

Я играл с ним и знаю, что он не очень-то прислушивается к тому, что ему говорят. Я говорю правду, но иногда люди не хотят ее слушать. Они хотят слышать о себе только хорошее, но в жизни так не бывает. Я думаю, что ему надо прислушаться и сделать выводы. Если он сделает это, Бразилию будет трудно остановить", – сказал Рафаэл.
 
 
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Защитник "Лиона" Рафаэл подверг критике своего соотечественника Неймара, выступающего за ПСЖ, передает Sports.ru.
 
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