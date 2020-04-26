26 апреля - Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

Источник материала: Пинский Вестник

В конце апреля воздух словно вновь горчит полынью...

Первыми из пинчан о катастрофе узнали речники, которые в ту злополучную ночь оказались со своими рудовозами у порта Припять. Лишь после рейса и проведения радиационных замеров открылась истинная картина. Но каково было этим людям, осознававшим степень риска, снова и снова направляться в Чернобыль. Там началось строительство защитных сооружений, на что требовались песок, щебень. Для предотвращения разлива загрязненной воды выполнялась обваловка станции. Над этим работали пинские мелиораторы Главполесьеводстроя. Изыскатели, инженеры, техники становились ликвидаторами последствий аварии. Но прежде всех в опасной зоне появились наши пожарные расчеты: тушили пожары в лесу, на торфяниках, водой сбивали пыль при земляных работах или сносах зданий. Командировались в эти районы и сводные группы милиционеров, их задачами были охрана частного и государственного имущества, поддержание порядка. Стройтрест

№ 2 возводил поселки для переселенцев. Сотни, если не тысячи пинчан так или иначе помогали отвести беду.



Примечательно, что в истории таких служб, как, например, МЧС, МВД, речной флот, участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС приравнивается к боевым действиям.



Свой долг выполнили и ученые, зафиксировавшие и исследовавшие масштабы радиоактивного загрязнения, его распространение и влияние на население и сельское хозяйство. Над этим в городе работало несколько филиалов НИИ и лабораторий. Особенный вклад внес Пинский консультативно-диагностический центр Комчернобыля. Когда через столетия станут ясны последствия малых доз чернобыльской радиации, для науки будущего будет важно иметь представления о том, что было в начале катастрофы.



После Чернобыля изменилось отношение к радиационной безопасности. На качественно новый уровень вышел санитарно-эпидемиологический контроль. Гражданская гидрометеорологическая служба оснащена специальными комплексами приборов. Так, в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в режиме реального времени измеряется мощность дозы радиации. Дозиметрические посты сообщают в Пинск информацию со всей Брестчины. Фильтровентиляционная установка позволяет выявить опасные изотопы йода. Начеку автоматизированная система радиационного контроля раннего оповещения. Ее основная задача — реагировать на выбросы Ровенской АЭС, в 100-километровой зоне которой находится Пинск. Отслеживается выпадение радионуклидов в пыли и осадках. Со стороны происходящее напоминает таинство. Стол на зеленой лужайке, белое полотно, которым накрывают столешницу. Все оставляют под открытым небом. Затем полотно аккуратно складывают… Как правило, день 26 апреля соседствует с Радуницей. И полотно словно символизирует скатерть поминальной трапезы о горькой памяти Чернобыля.



Игнат ЗАХАРОВ