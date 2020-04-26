Не превратить в автохлам. Что делать с машиной, пока вы в самоизоляции

Источник материала: Tut.by

Многие белорусы сейчас находятся в самоизоляции или стараются свести к минимуму свои контакты. Нередко отказываются и от поездок на машине. Правда, мало кто в таких ситуациях будет консервировать автомобиль по всем правилам. Да и подходящий гараж с постоянной влажностью и температурой тоже есть далеко не у всех. Так что, как правило, машина будет «изолироваться» на стоянке или во дворе возле дома. AUTO.TUT.BY разбирался, как долго автомобиль может стоять без движения и нужно ли с ним в это время что-то делать, чтобы потом на нем можно было ездить.

А во дворе можно? По закону запрещено хранить неэксплуатируемый транспорт во дворе жилого дома. Это, например, машина с просроченным более чем на полгода ТО, которая при этом не эксплуатируется и находится в ненадлежащем для езды состоянии. Коммунальники определяют это по косвенным признакам — спущенные колеса, мусор под автомобилем, покрытый слоем пыли и грязи кузов. По факту — ухоженный автомобиль, который припаркован по всем правилам, вряд ли признают автохламом, только если у вас нет мстительного соседа.

Что делать, если не успел «переобуться» Пока машина стоит, никакой беды с шинами не по сезону нет. Другое дело, что рано или поздно вы решите на ней куда-то поехать. Помните, что в жаркий летний день зимние шины становятся слишком мягкими и «плывут». Летние в мороз «дубеют» и скользят. Поэтому в обоих случаях, если придется ехать, надо соблюдать осторожность. Но независимо от того, какие шины на машине сейчас, им нужно уделять внимание. Как минимум надо поднять в них давление, чтобы от длительной стоянки они не деформировались. Кроме того, необходимо защитить их от прямых солнечных лучей — на солнце резина рассыхается и быстро теряет свои свойства. Периодически стоит выходить к автомобилю и контролировать давление в шинах, чтобы машина не стала «на обода». Нелишним будет обработать шины силиконовой смазкой. А кроме шин — резиновые уплотнители. Они тоже имеют свойство рассыхаться.

Зимой поездил и поставил. Хорошо? Плохо. В любом случае стоит провести тщательную мойку кузова, включая днище. Если где-то осталась соль с зимних дорог, она продолжит свое ржавое дело и весной, и летом. После мойки стоит заняться обработкой днища противокоррозионными составами. Как минимум защиты потребуют тормозные и топливные трубки. Конечно, за пару-тройку месяцев они не сгниют, но лучше перестраховаться.

Не вредно ли машине долго стоять на солнце? Вредно. Поэтому лучшим вариантом будет теневая сторона дома или легкая накидка на кузов, защищающая от солнца. Перепады температур негативно сказываются на лакокрасочном покрытии. В идеале нужно укрывать автомобиль тентом или навесом, чтобы ткань не соприкасалась с кузовом. Это избавит от образования конденсата при перепаде температур, а вместе с ним и коррозии.

Поставил машину с пустым баком. Я ж все равно не езжу Любой специалист скажет, что это неправильно. Хранить автомобиль в идеале нужно с полным баком. Это убережет стенки бака от образования конденсата и следующей за этим коррозии. Если бак пластиковый — бояться стоит только конденсата. Кстати, тут же возникает вопрос со сроком хранения топлива. По ГОСТу бензин сохраняет свои свойства в течение пяти лет, но только при соблюдении условий хранения. В баке автомобиля, по оценкам специалистов, топливо можно держать не более полугода.

Собаку надо выгуливать. А машину тоже? В идеале — да. Раз в неделю, или хотя бы раз в месяц стоит завести автомобиль и проехать на нем пару-тройку кругов по району. Это позволит «размяться» всем резинкам и втулкам подвески. Вредно также застаиваться моторному маслу в двигателе. Оно тоже должно «работать». Кстати, после длительного простоя есть смысл заняться заменой масла и всех фильтров.

А можно аккумулятор домой забрать? На относительно простых по конструкции автомобилях нужно хотя бы снять клеммы с аккумулятора и изолировать их. На новых машинах со сложными электронными системами стоит это делать с осторожностью. В идеале — позвонить на фирменный сервис и поинтересоваться, чем чревато такое обесточивание автомобиля.

А как долго можно не ездить? Автомобиль постарше может преподнести неожиданные сюрпризы даже за месяц простоя. Подклинивал суппорт? За пару месяцев бездействия «прикореет» окончательно. Плохо работал ручник? Будьте уверены, что заклинит намертво. Кстати, затягивать ручник при длительной стоянке точно не стоит. Тросик может заржаветь, и так просто колодки вы уже не разожмете. Новая машина в большинстве случаев без проблем выдержит несколько месяцев простоя без особых потерь в своих потребительских свойствах.