Александр Лукашенко в годовщину аварии на ЧАЭС посетит Наровлянский район

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси 26 апреля продолжает рабочую поездку в Гомельскую область, сегодня он посетит Наровлянский район, передает БЕЛТА.

Во время поездки Глава государства планирует посетить совхоз-комбинат «Заря», где ознакомится с проведением полевых работ и производственно-экономическим развитием предприятия. Президенту доложат о работе по восстановлению и развитию районов, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС.

Во время поездки в Наровлянский район Александр Лукашенко также посетит деревню Завойть, где ему продемонстрируют жилые дома, построенные по проекту Светлогорского домостроительного комбината. По решению Гомельского облисполкома, их строительство было профинансировано на основании госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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