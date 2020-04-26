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В субботнике приняло участие более половины экономически активного населения страны

26.04.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

По официальной информации, в субботнике, прошедшем 25 апреля, приняли участие 2,3 млн белорусов. Это более половины экономически активного населения Беларуси.

В республиканском субботнике, по предварительным данным, приняли участие 2,3 млн белорусов, собрано порядка Br8,7 млн, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает БЕЛТА.

Вице-премьер напомнил, что 50% собранных денег остается в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома. Они будут направлены на благоустройство населенных пунктов, мест захоронений, детских лагерей. Еще 50% пойдет на строительные работы в Национальном художественном музее и реконструкцию комплекса на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.

Владимир Кухарев считает, что субботник стал доброй традицией, которая позволяет видеть результаты своего труда, поэтому люди активно в нем участвуют. 

Напомним, по данным статистики, численность экономически активного населения Беларуси составляет около 4,4 млн человек. 

 
 
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По официальной информации, в субботнике, прошедшем 25 апреля, приняли участие 2,3 млн белорусов. Это более половины экономически активного населения Беларуси.
 
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