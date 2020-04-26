|
Машину водить нельзя, а убивать можно: в Беларуси разрешат охотиться с 16 лет
Источник материала: Партизан
В Министерство лесного хозяйства поступило более 100 предложений по усовершенствованию правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, сообщили
Минлесхоз проводит общественное обсуждение проекта указа Президента по внесению изменений и дополнений в правила. «Всего за 10 дней в адрес нашего министерства поступило более сотни звонков и писем от охотников и пользователей охотугодий с предложениями по усовершенствованию правил. Подобный резонанс говорит об актуальности этой работы», — отметили в пресс-службе.
Как сообщили в ведомстве, каждое обращение подробно изучается специалистами. К примеру, в проект указа уже внесено одно из поступивших предложений: разрешить охоту не с 18, а с 16 лет. При этом наблюдать за охотой и участвовать в качестве загонщика предлагается позволить с 14 лет. Это, по мнению обратившихся в министерство, поможет популяризировать данный вид деятельности и будет способствовать развитию охотничьего хозяйства.
Обсуждения проекта документа продолжаются. Министерство лесного хозяйства по-прежнему ждет мнения всех заинтересованных. С учетом большого количества сообщений была создана отдельная электронная почта. Свои предложения теперь нужно слать на адрес ukazmlh@gmail.com.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Министерство лесного хозяйства поступило более 100 предложений по усовершенствованию правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, сообщили БЕЛТА в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)