Холмс мог бы гордиться. Почтальон нашёл получателя посылки без адреса

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Почтальон получил конверт, на котором не был написан точный адрес. Мужчина мог бы не доставлять послание, но захотел попробовать себя в роли детектива.

Как сообщает BBC, всё началось с того, что почтовый служащий Даррелл Гилмор из британского города Шеффилд получил загадочный конверт. Отправитель написал, что очень важно, чтобы посылка была доставлена адресату.



Фото: facebook.com/darrell.gilmour

В качестве подсказок на конверте было написано, что получателя зовут Дэвид Эассон, он живёт где-то в Шеффилде, у мужчины есть собака или ребёнок, возможно, и собака, и ребёнок. Также сообщалось имя жены адресата и его место работы.



Фото: twitter.com/DavidEasson

Гилмор воспользовался соцсетями, чтобы найти человека, который подходит под описание. Примерно в полчетвёртого ночи почтальон нашёл нужного Эассона и написал ему, чтобы узнать, он ли является получателем. Дэвид подтвердил, что посылка предназначается ему.



Фото: twitter.com/DavidEasson

Выяснилось, что отправителем является знакомый Эассона, который захотел устроить ему сюрприз. В конверте находился шоколад, который Дэвид попробовал, когда ездил по работе в Норвегию. Шоколад очень понравился мужчине, и он говорил, что с удовольствием съел бы ещё.



Фото: facebook.com/davideasson

Узнав, сколько сил приложил почтальон, чтобы доставить посылку, Эассон поблагодарил мужчину и отметил, что тот проделал отличную детективную работу.

Кстати, месяцем ранее мы рассказывали о другом почтальоне, который очень ответственно относится к своей работе.