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Холмс мог бы гордиться. Почтальон нашёл получателя посылки без адреса
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Почтальон получил конверт, на котором не был написан точный адрес. Мужчина мог бы не доставлять послание, но захотел попробовать себя в роли детектива.
Как
В качестве подсказок на конверте было написано, что получателя зовут Дэвид Эассон, он живёт где-то в Шеффилде, у мужчины есть собака или ребёнок, возможно, и собака, и ребёнок. Также сообщалось имя жены адресата и его место работы.
Гилмор воспользовался соцсетями, чтобы найти человека, который подходит под описание. Примерно в полчетвёртого ночи почтальон нашёл нужного Эассона и написал ему, чтобы узнать, он ли является получателем. Дэвид подтвердил, что посылка предназначается ему.
Выяснилось, что отправителем является знакомый Эассона, который захотел устроить ему сюрприз. В конверте находился шоколад, который Дэвид попробовал, когда ездил по работе в Норвегию. Шоколад очень понравился мужчине, и он говорил, что с удовольствием съел бы ещё.
Узнав, сколько сил приложил почтальон, чтобы доставить посылку, Эассон поблагодарил мужчину и отметил, что тот проделал отличную детективную работу.
Кстати, месяцем ранее мы рассказывали о другом почтальоне, который очень ответственно относится к своей работе.
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Новости Великобритании. Почтальон получил конверт, на котором не был написан точный адрес. Мужчина мог бы не доставлять послание, но захотел попробовать себя в...
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