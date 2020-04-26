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Библиотеки Вороновщины приглашают читателей принять участие в новом литературном интернет-проекте «Великой Победе — 75»

26.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Библиотеки Вороновщины приглашают читателей принять участие в новом литературном интернет-проекте «Великой Победе — 75»

— Данная областная акция призвана привлечь людей к чтению лучших произведений о Великой Отечественной войне, расширить их кругозор посредством знакомства с военными мемуарами, документальной прозой, историческими исследованиями о войне, — пояснила директор Вороновской районной библиотеки Наталия Каминская. — Присоединиться к проекту могут все желающие. Для этого нужно поделиться своими мыслями о прочитанных стихотворениях или прозе по данной тематике, сняв видеоролик. К тому же, на камеру можно выразительно прочитать отрывок из произведения либо стихотворение. Снятые самостоятельно материалы можно присылать на электронную почту marketing.voronovo@yandex.by. При необходимости помощь в съемке видеоролика окажут библиотекари в любой библиотеке района. С уже поступившими видеоотзывами можно ознакомиться на сайте Вороновской районной библиотеки voronovocbs.by  во вкладке «Мы о войне стихами говорим».

Библиотеки Вороновщины приглашают читателей принять участие в новом литературном интернет-проекте «Великой Победе — 75»

Первыми своими мыслями о прочитанных произведениях поделились читатели Вороновской районной и детской библиотек, Радунской горпоселковой. Семиклассница Вороновской школы Анастасия Шарко рассказала о книге С.С. Смирнова «Брестская крепость», пятиклассница Вороновской школы Дарья Дайлидко — о книге И.С. Граблевского «Юные герои Гродненщины», библиотекарь Радунской горпоселковой библиотеки Валентина Лукашун — о произведении Л.Л. Рябикина и В.Б. Давыдова «Иван да Марья». Один из старейших читателей библиотеки Владимир Пушненков рассказал о документально-очерковой книге лауреата Нобелевской премии С.А. Алексеевич «У войны не женской лицо».

Марина КОНДРАТОВИЧ.

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Топ-5 самых интересных книг о войне:

1) Виктор Астафьев «Моя война. Писатель в окопах:

война глазами солдата»;

2) Василь Быков «Пакахай мяне, салдацік», повести, рассказы;

3) Валентин Пикуль «Барбаросса»;

4) Светлана Алексеевич «У войны не женское лицо»;

5) Борис Васильев «В списках не значился».

 
Теги: знакомства
 
 
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