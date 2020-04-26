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Недалеко от Токио зафиксировали землетрясение
Источник материала: ОНТ
В центральной части Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8,
Эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Ибараки. Очаг залегал на глубине 70 км.
Объявлялась угроза цунами, но через несколько минут после землетрясения предупреждение сняли. Пострадавших и разрушений нет.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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В центральной части Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8, передает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны. Эпицентр...
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