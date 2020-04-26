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Под каждую группу – отдельное дело. За работой разведчиков пристально следил сам Меркулов

26.04.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Под каждую группу – отдельное дело. За работой разведчиков пристально следил сам Меркулов

На территории оккупированной Беларуси действовали 150 спецгрупп и отрядов. В Комитете госбезопасности собрали целый архивный фонд документов. Под каждую группу – отдельное дело, в котором несколько томов.

Под каждую группу – отдельное дело. За работой разведчиков пристально следил сам Меркулов

Игорь Валаханович:
Можно найти интересные документы, которые свидетельствуют о том, что их деятельность находилась под самым пристальным вниманием высшего руководства Народного комиссариата госбезопасности Советского Союза. Того же Меркулова. Вот мы здесь видим документ за его подписью, который направлен на имя народного комиссара госбезопасности Белорусской ССР Цанавы. 

Под каждую группу – отдельное дело. За работой разведчиков пристально следил сам Меркулов

Люди в материале: Игорь Валаханович

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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