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Под каждую группу – отдельное дело. За работой разведчиков пристально следил сам Меркулов
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
На территории оккупированной Беларуси действовали 150 спецгрупп и отрядов. В Комитете госбезопасности собрали целый архивный фонд документов. Под каждую группу – отдельное дело, в котором несколько томов.
Игорь Валаханович:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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