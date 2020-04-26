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Веселилась 12 дней. Девушка меняла семейные фотографии на рисунки и ждала, когда кто-нибудь это заметит

26.04.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Девушка меняла семейные фотографии на рисунки. Родителям потребовалось 12 дней, чтобы заметить. 

Как рассказала на своей странице в Facebook Кристен Воглер, она работает графическим дизайнером, но сейчас у неё перерыв. Чтобы как-то развлечь себя, она захотела разыграть родителей. 

Идея была проста. В доме есть стена, выделенная для семейных снимков. Каждый день Кристен меняла одну фотографию на неаккуратный рисунок. Как уточнила девушка, рисунок не должен был быть слишком реалистичным, чтобы не усложнять его обнаружение. 

Веселилась 12 дней. Девушка меняла семейные фотографии на рисунки и ждала, когда кто-нибудь это заметит
Фото: facebook.com/kristen.vogler 

Итак, 11 дней Воглер брала рамку, пряталась, меняла фото на рисунок и возвращала рамку на место. Всё это время девушка ждала, когда родители заметят. Это случилось на 12 день, когда практически все снимки были заменены рисунками. Родители, увидев проделку дочери, сначала потеряли дар речи, а потом начали смеяться. 

Веселилась 12 дней. Девушка меняла семейные фотографии на рисунки и ждала, когда кто-нибудь это заметит
Фото: facebook.com/kristen.vogler 

Веселилась 12 дней. Девушка меняла семейные фотографии на рисунки и ждала, когда кто-нибудь это заметит
Фото: facebook.com/kristen.vogler 

Веселилась 12 дней. Девушка меняла семейные фотографии на рисунки и ждала, когда кто-нибудь это заметит
Фото: facebook.com/kristen.vogler 

Веселилась 12 дней. Девушка меняла семейные фотографии на рисунки и ждала, когда кто-нибудь это заметит
Фото: facebook.com/kristen.vogler 

Веселилась 12 дней. Девушка меняла семейные фотографии на рисунки и ждала, когда кто-нибудь это заметит
Фото: facebook.com/kristen.vogler 

Веселилась 12 дней. Девушка меняла семейные фотографии на рисунки и ждала, когда кто-нибудь это заметит
Фото: facebook.com/kristen.vogler 

Веселилась 12 дней. Девушка меняла семейные фотографии на рисунки и ждала, когда кто-нибудь это заметит
Фото: facebook.com/kristen.vogler 

Веселилась 12 дней. Девушка меняла семейные фотографии на рисунки и ждала, когда кто-нибудь это заметит
Фото: facebook.com/kristen.vogler 

Веселилась 12 дней. Девушка меняла семейные фотографии на рисунки и ждала, когда кто-нибудь это заметит
Фото: facebook.com/kristen.vogler 

Веселилась 12 дней. Девушка меняла семейные фотографии на рисунки и ждала, когда кто-нибудь это заметит
Фото: facebook.com/kristen.vogler 

Веселилась 12 дней. Девушка меняла семейные фотографии на рисунки и ждала, когда кто-нибудь это заметит
Фото: facebook.com/kristen.vogler 

Ранее похожую шутку со своими родителями провернул молодой парень. Он заменил свою детскую фотографию в пижаме на такую же, только взрослую.

В итоге на раскрытие шутки потребовалось около месяца – здесь подробнее

Люди в материале: Кристен Воглер, Kristen Vogler

 
 
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Девушка меняла семейные фотографии на рисунки. Родителям потребовалось 12 дней, чтобы заметить. 
 
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