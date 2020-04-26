|
Веселилась 12 дней. Девушка меняла семейные фотографии на рисунки и ждала, когда кто-нибудь это заметит
Источник материала: СТВ
Девушка меняла семейные фотографии на рисунки. Родителям потребовалось 12 дней, чтобы заметить.
Как
Идея была проста. В доме есть стена, выделенная для семейных снимков. Каждый день Кристен меняла одну фотографию на неаккуратный рисунок. Как уточнила девушка, рисунок не должен был быть слишком реалистичным, чтобы не усложнять его обнаружение.
Итак, 11 дней Воглер брала рамку, пряталась, меняла фото на рисунок и возвращала рамку на место. Всё это время девушка ждала, когда родители заметят. Это случилось на 12 день, когда практически все снимки были заменены рисунками. Родители, увидев проделку дочери, сначала потеряли дар речи, а потом начали смеяться.
Ранее похожую шутку со своими родителями провернул молодой парень. Он заменил свою детскую фотографию в пижаме на такую же, только взрослую.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Веселилась 12 дней. Девушка меняла семейные фотографии на рисунки и ждала, когда кто-нибудь это заметит
Девушка меняла семейные фотографии на рисунки. Родителям потребовалось 12 дней, чтобы заметить.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)