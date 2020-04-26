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Лукашенко поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших регионах после Чернобыля
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших регионах после аварии на Чернобыльской АЭС. Такие задачи глава государства поставил сегодня во время поездки в Наровлянский район, посещая совхоз-комбинат «Заря», передает БЕЛТА.
По словам Главы государства, в этих районах надо заняться созданием производственных многоотраслевых холдингов по разным направлениям, чтобы развивать эти территории. В каких сферах создавать производства – нужно изучить. «Если надо под эти холдинги что-то, мы будем искать», – добавил Президент.
Александр Лукашенко также дал поручение Министерству по чрезвычайным ситуациям доложить, что сейчас происходит в тридцатикилометровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. По его мнению, пришло время заняться развитием этих территорий, предварительно изучив ситуацию.
Президент сообщил о намерении посетить летом эту местность.
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Лукашенко поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших регионах после Чернобыля
Президент Беларуси поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших регионах после аварии на Чернобыльской АЭС. Такие задачи глава...
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