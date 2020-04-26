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«На этой земле можно жить»: Лукашенко о пострадавших от Чернобыля районах
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси во время поездки в Наровлянский район пообщался с местными жителями,
Лукашенко отметил, что в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, можно и нужно жить, а также реабилитировать эти территории.
«Сегодня люди понимают и я, что на этой земле можно жить. Самое главное – мы здесь будем жить», – отметил Глава государства.
Фото: Пул Первого
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Президент Беларуси во время поездки в Наровлянский район пообщался с местными жителями, передает БЕЛТА. Лукашенко отметил, что в районах, пострадавших от...
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