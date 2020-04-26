Продажа и хранение сетей — вне закона

Источник материала: Полымя





Рыбалка известна человечеству издревле. Для одних это необходимость, для других — отдых, развлечение, медитация, если хотите. Но для отдельных людей рыбалка осталась не только способом добычи вожделенного продукта питания, но и средством наживы.

Для этих целей использовались орудия рыболовства, изготовленные из сетематериалов самостоятельно или приобретенные «подпольно» на рынках или даже в других странах. Это сети ставные, сетные экраны, подъемные сети (пауки), саки, топтухи и др.

В настоящее время занятие незаконной добычей рыбы кто-то бросил сознательно, чтобы не причинять вред окружающей среде. Кто-то боится штрафов, но при этом хранит незаконные орудия рыболовства в своих жилищах и подсобных помещениях. Кто-то получил в наследство или приобрел домик в деревне, где от старых хозяев остались и хранятся сети, а эти граждане по различным причинам не могут «расстаться» с ними, что противозаконно. Таким образом, они фактически совершают административное правонарушение.

Вместе с тем за незаконные сбыт и хранение рыболовных сетей или сетематериалов статьей 15.36 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафа от пяти до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от пятидесяти до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

Гродненская областная инспекция охраны животного и растительного мира предлагает физическим лицам, которые в настоящее время хранят у себя запрещенные орудия рыболовства, добровольно сдать их в Новогрудскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира.

Физические лица, добровольно сдавшие запрещенные орудия рыболовства, освобождаются от административной ответственности.

Телефоны для справок: 8 (01597) 4-53-83, 8 (01597) 4-53-82, 8 (033) 381-21-03.

Максим ЛАГУТА,

заместитель начальника Новогрудской межрайонной инспекции охраны животного

и растительного мира