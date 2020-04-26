Лукашенко в совхозе «Заря»: Даже не думай, что мы должны в силу каких-то психозов сократить производство

БЕЛТА . Александр Лукашенко поинтересовался у главы региона Геннадия Соловья социально-экономическим развитием Гомельской области, сообщает





– Когда вы выйдете хотя бы в ноль? Ты даже не думай, что мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Если вы будете сидеть: «Вот пандемия, дайте нам денег»... Никто не даст – это похоронить деньги. Вы прорабатывайте рынки по всем направлениям – начиная от фарфорового завода и заканчивая «Гомсельмашем».





Председатель Гомельского облисполкома пояснил, что все проблемы в основном касаются экспортных поставок, которые после всплеска пандемии были прекращены из-за закрытия границ в других странах. Сейчас предприятия работают на внутренний рынок.





– Договаривайтесь, когда восстановится вся логистика и заработают соседи. Если у вас будут контракты на поставку после пандемии, мы будем думать, как вам помочь, – ответил Лукашенко.





Также глава государства поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после Чернобыля регионах, сообщает его пресс-служба.









– Мы пока не знаем детально, на каком уровне находимся и за счет чего можно добавить. Поэтому надо проревизировать – это Брагин, Наровля, Хойники.





По его словам, в этих районах надо создавать производственные многоотраслевые холдинги по разным направлениям, чтобы не просто восстанавливать эти территории, а развивать их. В каких сферах создавать производства – поручил изучить: «Если надо под эти холдинги что-то, мы будем искать».





Плюс поручил МЧС доложить, что сейчас происходит в тридцатикилометровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. По его мнению, пришло время также заняться развитием этих территорий, но ситуацию там надо дополнительно изучить:

– Это небольшой кусок земли. Но что там будет завтра-послезавтра, какие перспективы? Надо посмотреть, каким образом мы будем возвращать обратно заповедную зону, когда время пройдет. А что можем сейчас там взять? Нельзя бросать ни одного гектара земли.