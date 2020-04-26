Как государство может поддержать белорусский бизнес

Источник материала: Ежедневник

Малый и средний бизнес не имеет той кубышки, о которой вспоминают власти в последнее время.

Об этом в ходе онлайн-встречи «Меры по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии» сообщила научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Анна Огинская. Встреча была организована в рамках проекта «Открытый диалог», сообщает Thinktanks.by.

Эксперт представила свежие данные опроса, который BEROC проводил совместно с бизнес-школой ИПМ.

Согласно ему спад в белорусском туризме составляет более 90%, в сфере общепита и развлечений – 50-80%.

По словам Анны Огинской, 90% малых и средних предприятий не имеют оборотных средств. Это значит, что в условиях резкого падения спроса или вообще отсутствия спроса они могут оставаться на плаву месяц-два, а может быть и меньше.

Более 50% компаний должны будут остановить деятельность в условиях повсеместного паралича в экономике, который продлится неизвестно сколько месяцев. При этом, по данным опроса, более 30% уйдут с рынка.

Поэтому, как отметила Анна Огинская, цель краткосрочных мер, которые предлагается осуществить государству: спасти от банкротства тех, кто может быть еще вернется на рынок, когда начнется какое-то экономическое движение и сохранить занятость, не допустив массовых увольнений и ухода в неоплачиваемые отпуска. А на такие шаги, как заметила эксперт, уже начали идти многие компании.

Анна Огинская отметила, правительственные меры должны быть направлены на сокращение основных расходов, которые несут малые и средние предприятия - выплаты зарплат, выплаты, в т.ч. налогов, государству и арендные платежи.

Эксперт напомнила, что во многих западных странах власти в целях поддержки своего бизнеса пошли на субсидирование зарплат, отсрочку уплаты подоходного налог а, оплату больничных и компенсаций на время карантина, отсрочку/освобождение от социальных отчислений.

Анна Огинская заметила, что в Беларуси сейчас начали отправлять на больничный контакты 1-го и 2-го уровня, но денег на это в бюджете не хватает. По мнению экономиста, возможно, с бюджетными ограничениями связано и нежелание вводить масштабные карантинные мероприятия.

Также, на взгляд эксперта, субсидирование затрат может не только поддержать предприятие, дать возможность совершить владельцу полагающие выплаты, но сохранить людей на рабочих местах.

Кому же государство должно оказывать поддержку? Анна Огинская предложила делать это предприятиям, которые сталкиваются с падением выручки на 50% и более.

Более того, по ее словам, в законопроекте о поддержке экономики предполагается сформировать список наиболее пострадавших отраслей и есть предположение, что именно в данных отраслях будут применяться те или иные меры поддержки.

Экономист также отметила, что еще одним важным вопросом является то, как поступить с уплатой в ФСЗН: отсрочить платежи или обнулить их на несколько месяцев. Ведь совершенно не факт, что после оживления спроса у предприятий найдутся средства, что их сразу уплатить за пропущенные месяцы неоплаты в ФСЗН.

Анна Огинская привела расчеты. Согласно им, например, в секторе гостиничного и ресторанного бизнеса освобождение от ФСЗН на 4 месяца всех компаний эффективно даже если удастся спасти лишь 1% компаний. Так как они затем принесут более существенные доходы государству в виде налогов.

Аналогичную выгоду государство может получить в случае, если окажет поддержку предпринимателям по аренде.