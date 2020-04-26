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За минуту - 120 человек! Стационарный тепловизор установили в ПП "Козловичи"

26.04.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Государственный таможенный комитет получил стационарный тепловизор от китайской компании Nuctech и установил его в пункте пропуска "Козловичи" на белорусско-польской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГТК.

За минуту - 120 человек! Стационарный тепловизор установили в ПП "Козловичи"

В этом пункте пропуска с 1 января 2019 года таможенники не только обеспечивают таможенный контроль, но выполняют отдельные функции органов пограничной службы по проверке документов.

За сутки в "Козловичах" оформляется около 1 тыс. грузовиков и 1,5 тыс. водителей. Поэтому было решено установить оборудование именно здесь.

За минуту - 120 человек! Стационарный тепловизор установили в ПП "Козловичи"

Тепловизор размещен в бюро для оформления водителей-экспедиторов. Он в автоматическом режиме сканирует температуру тела проходящих мимо него людей. В минуту тепловизор может измерить температуру 120 человек.

Вся информация выводится на монитор, расположенный на рабочем месте оператора. Если прибор выявляет повышенную температуру тела, он подает автоматический звуковой сигнал. Данные сразу же направляются в санитарно-карантинную службу, расположенную в пункте пропуска, и оперативно используются для принятия соответствующих мер.

 
 
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