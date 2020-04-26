ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В аварии в Полоцком районе пострадали два пассажира BMW

26.04.2020 12:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 апреля около трёх часов дня в Полоцком районе в аварии пострадали два человека.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, водитель BMW X5 двигался по трассе Р20. На 107 км у внедорожника произошла разгерметизация колеса. Иномарка оказалась в кювете и перевернулась.

В аварии в Полоцком районе пострадали два пассажира BMW
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

В результате происшествия 43-летний и 14-летний пассажиры получили травмы, водитель не пострадал. По факту ДТП ведётся проверка.

На неделе в Зельвенском районе перевернулся Chevrolet.

Пострадал водитель иномарки – здесь подробности.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 24 апреля около трёх часов дня в Полоцком районе в аварии пострадали два человека. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, водитель BMW X5...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я против любого насилия». Регина Тодоренко извинилась за свои слова о домашнем насилии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика