|
В аварии в Полоцком районе пострадали два пассажира BMW
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 апреля около трёх часов дня в Полоцком районе в аварии пострадали два человека.
Как
В результате происшествия 43-летний и 14-летний пассажиры получили травмы, водитель не пострадал. По факту ДТП ведётся проверка.
На неделе в Зельвенском районе перевернулся Chevrolet.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 24 апреля около трёх часов дня в Полоцком районе в аварии пострадали два человека. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, водитель BMW X5...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)