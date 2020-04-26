В аварии в Полоцком районе пострадали два пассажира BMW

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 апреля около трёх часов дня в Полоцком районе в аварии пострадали два человека.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, водитель BMW X5 двигался по трассе Р20. На 107 км у внедорожника произошла разгерметизация колеса. Иномарка оказалась в кювете и перевернулась.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

В результате происшествия 43-летний и 14-летний пассажиры получили травмы, водитель не пострадал. По факту ДТП ведётся проверка.

На неделе в Зельвенском районе перевернулся Chevrolet.