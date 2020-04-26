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Победобесие: Главный храм армии РФ украсит мозаика с Путиным, Шойгу и Сталиным

26.04.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стены главного храма вооруженных сил России, строительство которого заканчивается в подмосковном парке "Патриот", украсят мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина

Об этом пишет МБХ-медиа.

Так, Владимир Путин и Сергей Шойгу изображены на одной мозаике с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником генштаба ВС Валерием Герасимовым.



На еще одной мозаике изображен парад Победы 1945 года. Над солдатами находится портрет Иосифа Сталина.



Еще на одной из частей мозаики упоминается присоединение Крыма. На фрагменте панно изображены несколько женщин, а над ними надпись «Крым наш».
 
 
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Стены главного храма вооруженных сил России, строительство которого заканчивается в подмосковном парке "Патриот", украсят мозаикой с изображениями Владимира...
 
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