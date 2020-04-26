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Гуманитарный груз с медпомощью для Беларуси подготовила белорусская диаспора в Польше и ЕС

26.04.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гуманитарный груз с медпомощью для Беларуси подготовила белорусская диаспора в Польше и ЕС

Груз с гуманитарной медицинской помощью, собранный силами белорусской диаспоры в Польше и других странах ЕС был передан Беларуси, о чем со ссылкой на Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Польше Владимира Чушева сообщает БЕЛТА.

Глава белорусского представительства в Польше рассказал, что груз включает в себя 93 электронных бесконтактных термометра, а также 280 пульсоксиметров, закупленных в рамках волонтерского движения #ByCovid19. При этом помощь в передаче помощи Посольству Беларуси оказало Генеральное консульство в Белостоке.

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Груз с гуманитарной медицинской помощью, собранный силами белорусской диаспоры в Польше и других странах ЕС был передан Беларуси, о чем со ссылкой на...
 
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