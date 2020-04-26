Кудрин: в 2020 году экономика России может потерять до 8%

Источник материала: ОНТ

Минимальный спад российского внутреннего валового продукта (ВВП) за 2020 год составит от 6 до 8%. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин в интервью каналу «Россия-24».

«Нам нужно ожидать падения, ну я бы сказал так, от 6 до 8% ВВП», – заявил Кудрин, добавив, что нынешняя ситуация напоминает кризис 2008 года, когда экономика России сократилась на 7,8%.

Кудрин также отметил, что после прохождения пика кризиса российская экономика начнет восстанавливаться и «будет работать нормально», однако чрезвычайно важно пережить этот пик, который по словам чиновника, будет чрезвычайно тяжелым. Так, уже в настоящий момент целый ряд отраслей потерял от 90 до 100% своих потребителей и спроса на свои продукцию и услуги. Таким отраслям на восстановление потребуется не менее года.

Ранее Кудрин охарактеризовал сценарий, при котором российский ВВП сократится на 8%, как негативный. Согласно умеренному же сценарию, отмечал он, экономика России потеряет в 2020 году от 3 до 5% ВВП.

Фото: РИА Новости

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