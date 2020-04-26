Доступное жилье: застройщики в Минске предлагают квартиры в рассрочку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заморозили цены, но не строительство. В условиях пандемии белорусские застройщики предлагают беспрецедентные акции и рассрочки. Как сэкономить на покупке квартиры в Минске знает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Белорусы спешат приобрести недвижимость. Цена квадратного метра в Минске остается «докризисной». В этом крупном жилом комплексе квартиры практически распроданы. В новостройках их покупают не только жители столицы.

«Заинтересовал вариант с рассрочкой без первоначального взноса. Дети растут. Хочется перебраться в Минск», – рассказала жительница г. Борисов Елена Белая.

Ежемесячный платеж – около 500 долларов – для семьи необременителен. Сейчас за аренду квартиры платят практически столько же. А если купят жилье через онлайн-сервис застройщика, то сэкономят примерно четыре тысячи долларов.

Есть и другие акции, например, платежные каникулы на шесть месяцев при покупке квартиры в рассрочку. Жилье в Минске возводить не прекратили. Этот застройщик, наоборот, наращивает объемы и скорость строительства.

«На 95% мы используем строительные и отделочные материалы белорусского производства. Мы не видим причин ни для снижения темпов работ, ни для изменения цен на рынке жилищного строительства», – заявил председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич.

Строительные работы контролирует правительство. Вице-премьер Владимир Кухарев обращает внимание на современные подходы: дворы без машин, безопасные детские площадки, зеленые зоны. Рядом – новый для Минска международный финансовый центр. Это не только тысячи рабочих мест, но и инвестиции со всего мира.

«Когда кризис во всем мире, и в арабском мире, мы знаем, что они очень сильно заинтересованы», – отметил Мулич.

«Надо максимально использовать ситуацию, чтобы мы сумели в кратчайшие сроки создать этот центр. И уже заранее вести переговоры с представителями международного бизнеса», – призвал Кухарев.

На месте старого аэропорта появится город в городе. Здесь планируют возвести три миллиона квадратных метров недвижимости. Застройщик инвестирует в объекты более ста миллионов долларов – чтобы во время пандемии была возможность предоставлять скидки, рассрочки и кредитные каникулы.