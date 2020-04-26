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Доступное жилье: застройщики в Минске предлагают квартиры в рассрочку
26.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Заморозили цены, но не строительство. В условиях пандемии белорусские застройщики предлагают беспрецедентные акции и рассрочки. Как сэкономить на покупке квартиры в Минске знает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Белорусы спешат приобрести недвижимость. Цена квадратного метра в Минске остается «докризисной». В этом крупном жилом комплексе квартиры практически распроданы. В новостройках их покупают не только жители столицы.
Ежемесячный платеж – около 500 долларов – для семьи необременителен. Сейчас за аренду квартиры платят практически столько же. А если купят жилье через онлайн-сервис застройщика, то сэкономят примерно четыре тысячи долларов.
Есть и другие акции, например, платежные каникулы на шесть месяцев при покупке квартиры в рассрочку. Жилье в Минске возводить не прекратили. Этот застройщик, наоборот, наращивает объемы и скорость строительства.
Строительные работы контролирует правительство. Вице-премьер Владимир Кухарев обращает внимание на современные подходы: дворы без машин, безопасные детские площадки, зеленые зоны. Рядом – новый для Минска международный финансовый центр. Это не только тысячи рабочих мест, но и инвестиции со всего мира.
На месте старого аэропорта появится город в городе. Здесь планируют возвести три миллиона квадратных метров недвижимости. Застройщик инвестирует в объекты более ста миллионов долларов – чтобы во время пандемии была возможность предоставлять скидки, рассрочки и кредитные каникулы.
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Девелоперы, например, предлагают платежные каникулы на шесть месяцев при покупке квартиры в рассрочку.
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