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«Радиационной опасности для Беларуси нет». Как влияют на страну пожары в зоне ЧАЭС?

26.04.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Украинские спасатели продолжают тушение пожаров в Житомирской области и очагов тления в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очаги пока полностью не ликвидированы.

В общей сложности к операции привлечены свыше 1000 человек и 250 единиц техники, в том числе силы военных.

«Радиационной опасности для Беларуси нет». Как влияют на страну пожары в зоне ЧАЭС?

«Радиационной опасности для Беларуси нет». Как влияют на страну пожары в зоне ЧАЭС?

«Радиационной опасности для Беларуси нет». Как влияют на страну пожары в зоне ЧАЭС?

В связи с пожарами в зоне ЧАЭС постоянный мониторинг радиационной обстановки проводят белорусские специалисты. Как сообщает Белгидромет, радиационный фон в норме, ежедневные измерения не фиксируют никаких отклонений. Соответствующие параметры проверяются на 41-м стационарном пункте.

«Радиационной опасности для Беларуси нет». Как влияют на страну пожары в зоне ЧАЭС?

Михаил Коваленко, начальник службы радиационного мониторинга Белгидромета:
В настоящее время данные измерения, мощности дозы измерения суммарной бета-активности и содержания радионуклида цезия-137 в аэрозолях и выпадениях, в пробах воздуха показывают, что радиационной опасности для Беларуси нет.

На ближайшие несколько дней прогнозируется западный перенос воздушных масс, что сохранит территорию Республики Беларусь от последствий данных пожаров.

Белгидромет о ситуации в Беларуси в связи с пожарами в зоне ЧАЭС: «Превышения радиационных параметров не фиксируется»

«Радиационной опасности для Беларуси нет». Как влияют на страну пожары в зоне ЧАЭС?

Кроме того, белорусские метеорологи находятся в постоянном контакте с зарубежными коллегами. Это позволяет оперативно следить за обстановкой и в случае необходимости информировать экстренные службы.

Люди в материале: Михаил Коваленко

 
 
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Новости Беларуси. Украинские спасатели продолжают тушение пожаров в Житомирской области и очагов тления в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщили в программе...
 
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