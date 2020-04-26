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«Пришло время очень активно осваивать этот край». Александр Лукашенко поручил создать производства в пострадавших после Чернобыля регионах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 34 года со дня Чернобылькой трагедии. Традиционно в конце апреля Президент посещает регионы, пострадавшие от аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
34 года с момента аварии на ЧАЭС. В Минске почтили память героев-чернобыльцев
В повестке дня – вопросы восстановления и развития территорий, проведение полевых работ в южном регионе и экономическое развитие сельскохозяйственных предприятий.
Изучив ситуацию, Александр Лукашенко поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после Чернобыля регионах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Лукашенко также побывал в агрогородке Завойть. Здесь по поручению Президента бывший свинокомплекс реконструировали в молочно-товарную ферму на более чем 1200 голов. Первый пусковой комплекс открыли в 2019 году, второй введут в этом. Финансирование проекта – за счет средств, выделенных на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы. Это более 18 тысяч рублей.
Особое внимание – условиям проживания жителей агрогородка. Светлогорский домостроительный комбинат показал несколько своих объектов из бетонных панелей. Такое жилье предоставляется молодым специалистам.
И обязательный пункт программы – возложение цветов к мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета. Его открыли в 2020 году к годовщине аварии на ЧАЭС. Здесь же Александр Лукашенко пообщался с жителями агрогородка.
Александр Лукашенко:
Сегодня к числу пострадавших от аварии относят около 1,5 миллионов человек. В загрязненных районах выстроена система оказания медицинской помощи. Эти вопросы – на постоянном контроле Минздрава и руководства страны.
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«Пришло время очень активно осваивать этот край». Александр Лукашенко поручил создать производства в пострадавших после Чернобыля регионах
Новости Беларуси. 34 года со дня Чернобылькой трагедии. Традиционно в конце апреля Президент посещает регионы, пострадавшие от аварии, сообщили в программе Новости...
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