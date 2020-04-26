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В Слуцком районе снова ограничили посещение лесов
26.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
С 24 апреля в Слуцком районе ограничено посещение лесов. Это следует из данных интерактивной
Напомним, запрет на посещение лесов в Слуцком районе впервые в этом году был введён 10 апреля. Спустя десять дней после непродолжительных осадков ограничения были сняты.
Однако за последнюю неделю в регионе снова установился высокий класс пожарной опасности. На сегодняшний день разрешено посещать леса только в Копыльском, Логойском и Мядельском районах Минской области.
За нарушение такого запрета может грозить штраф до 675 рублей.
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С 24 апреля в Слуцком районе ограничено посещение лесов. Это следует из данных интерактивной карты запретов на сайте Министерства лесного хозяйства.
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