В Слуцком районе снова ограничили посещение лесов

Источник материала: Слуцк Город

С 24 апреля в Слуцком районе ограничено посещение лесов. Это следует из данных интерактивной карты запретов на сайте Министерства лесного хозяйства.

Напомним, запрет на посещение лесов в Слуцком районе впервые в этом году был введён 10 апреля. Спустя десять дней после непродолжительных осадков ограничения были сняты.

Однако за последнюю неделю в регионе снова установился высокий класс пожарной опасности. На сегодняшний день разрешено посещать леса только в Копыльском, Логойском и Мядельском районах Минской области.

За нарушение такого запрета может грозить штраф до 675 рублей.



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