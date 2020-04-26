ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Военные провели дезинфекцию Минской районной больницы в Боровлянах

26.04.2020 16:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Военные химики продолжают дезинфекцию медучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные провели дезинфекцию Минской районной больницы в Боровлянах


Накануне проведена обработка территории и внутренних помещений Минской районной больницы в Боровлянах. Все военнослужащие оснащены средствами индивидуальной защиты и специальными растворами.

В сутки около 40-50. Военные дезинфицируют медикам Борисова машины скорой

Военные провели дезинфекцию Минской районной больницы в Боровлянах

К этой работе в Минске привлечены 170 человек и 60 единиц техники.  

Военные провели дезинфекцию Минской районной больницы в Боровлянах

Сергей Горшков, командир батальона:
По недавнему времени сводный батальон выполнял задачи исключительно в интересах соединений воинских частей, подразделений Минского гарнизона. По просьбе руководства больницы батальон приступил к оказанию помощи в интересах Министерства здравоохранения. Для подразделения эта задача является важной, задача по предназначению.

Военные провели дезинфекцию Минской районной больницы в Боровлянах

Военные также проводят обеззараживание медицинских автомобилей 2-й борисовской больницы, которая с начала марта перепрофилирована для приема пациентов с COVID-19 и пневмонией.

Люди в материале: Сергей Горшков

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Военные химики продолжают дезинфекцию медучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне проведена обработка территории и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы горько ошиблись». Предприниматели Жодино получили ответ из исполкома об отсрочке платежей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика