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Военные провели дезинфекцию Минской районной больницы в Боровлянах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Военные химики продолжают дезинфекцию медучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К этой работе в Минске привлечены 170 человек и 60 единиц техники.
Сергей Горшков, командир батальона:
Военные также проводят обеззараживание медицинских автомобилей 2-й борисовской больницы, которая с начала марта перепрофилирована для приема пациентов с COVID-19 и пневмонией.
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Новости Беларуси. Военные химики продолжают дезинфекцию медучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне проведена обработка территории и...
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