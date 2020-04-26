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«Мы горько ошиблись». Предприниматели Жодино получили ответ из исполкома об отсрочке платежей

26.04.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В начале апреля 37 индивидуальных предпринимателей Жодино обратились к руководству Жодинского исполкома с просьбой снизить арендную плату в связи с экономическими последствиями распространения COVID-19. И получили, по их мнению, «отписку».
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— Нам ответили, что наша аренда не привязана к валюте. Это, по мнению исполкома, означает, что мы не пострадали в условиях пандемии? Наши арендодатели — государственные организации, все они делают так, как им укажет исполком. Но нас пытаются разобщить, говоря о том, что эти вопросы решаются индивидуально, — рассказала EX-PRESS.BY предприниматель Ирина.
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— И еще, самое циничное, что в письме нет фактического отказа. Есть упоминание, что разрабатывается нормативно-правовой акт, предусматривающий возможность отсрочки уплаты аренды, а также мораторий на повышение базовой величины и аренды. Когда это произойдет?

У нас бизнесы небольшие: турагентство, свадебные салоны, парикмахерские и другие. Мы работаем, чтобы кормить себя и свои семьи. А сейчас у всех у нас резкий, многократный отток клиентов. Коммунальные платежи, пока идет отопительный сезон, огромны. Для того, чтобы заплатить аренду и коммунальные, я, например, буду просить денег у сына.

Впору закрываться, только не дает это сделать неизвестность — как быть дальше. Мы писали письмо в исполком в надежде на то, что нас поддержат и не дадут погибнуть, и мы горько ошиблись. И с каждым днем мы просто теряем смысл существования как предприниматели.
 
 
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В начале апреля 37 индивидуальных предпринимателей Жодино обратились к руководству Жодинского исполкома с просьбой снизить арендную плату в связи с...
 
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