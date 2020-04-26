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Беларусь вошла в Топ-15 стран экспортеров сливочного масла

26.04.2020 16:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь вошла в Топ-15 стран мировых экспортеров сливочного масла по данным 2018 года.

Наивысшую стоимость сливочного масла экспортировала Новая Зеландия – 1,4 млрд долларов США. Вторую позицию разделили Ирландия и Нидерланды – каждая из этих стран экспортировали масло на 1,2 млрд долларов. Тройку лидеров закрывает Бельгия – 693,2 млн долларов, сообщает direct.farm.

Мировые продажи по экспорту сливочного масла по странам в 2018 году составили 8,1 млрд долларов США. Перечисленные 15 стран поставили 93,7% мирового экспорта масла в 2018 году в стоимостном выражении. В целом стоимость экспорта сливочного масла увеличилась в среднем на 35% для всех стран-экспортеров с 2014 года, когда поставки масла были оценены в 6 млрд долларов. По сравнению с 2017 годом экспорт сливочного масла вырос на 11,2%.


Среди континентов Европа продала экспортируемое сливочное масло наивысшей стоимостью в долларах в течение 2018 года с поставками на сумму 6,2 миллиарда долларов или более трех четвертей (76,5%) от общемирового объема. На втором месте оказались экспортеры Океании - 18,5%, во главе с Новой Зеландией, за которой следует Австралия. Меньший процент поступил от грузоотправителей в Латинской Америке (1,5%), за исключением Мексики, но включая страны Карибского бассейна, Азии.

Среди крупнейших экспортеров наиболее быстрорастущими экспортерами сливочного масла с 2014 года были: Украина (рост на 497,2%), Польша (рост на 135,8%), Ирландия (рост на 92,4%) и Великобритания (рост на 85,4%).

В Беларуси экспорт масла в денежном выражении составил 353,8 млн долларов.

В двух странах было зафиксировано снижение объема продаж масла на экспорт, а именно в США (снижение на 42%) и в Уругвае (снижение на 31,6%).

 
 
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Беларусь вошла в Топ-15 стран мировых экспортеров сливочного масла по данным 2018 года.
 
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