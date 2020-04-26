|
В Могилеве осудили женщину, выбросившую из окна чужого 9-месячного ребенка
Источник материала: Партизан
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Могилева, которая выбросила в окно чужого ребенка. Ее обвиняют в покушении на убийство малолетнего ребенка с особой жестокостью. Женщине дали 13 лет в колонии общего режима, также обвиняемую будут принудительно лечить от хронического алкоголизма,
Напомним, днем 2 декабря 2019 года пьяная женщина, будучи в гостях у родственников, выбросила ребенка из окна квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажки, пишет
Она взяла 9-месячного Матвея, одетого в колготки, полукомбинезон и легкую кофточку, на руки, вышла с ним на балкон, открыла окно и бросила его вниз.
«…В силу своего возраста находился в беспомощном состоянии, действуя при этом в отношении него с особой жестокостью, выбросила его из окна квартиры, расположенной на первом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома, сознавая, что в результате падения с высоты, а также дальнейшего длительного нахождения без теплой одежды на промерзшей земле, при температуре окружающей среды до минус 1,7°С наступит смерть ребенка, и желая этого», — звучит в приговоре суда.
В результате падения малыш получил перелом затылочной кости.
«Свой умысел, направленный на убийство ребенка, не смогла довести до конца по не зависящим от нее обстоятельствам: потерпевшего через непродолжительное время обнаружил прохожий … в больнице ему своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь», — считает суд.
После лечения Матвея и его брата изъяли из семьи, родителям дали время обдумать все и исправиться. Потом мальчиков вернули.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Могилева, которая выбросила в окно чужого ребенка. Ее обвиняют в покушении на убийство малолетнего...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)