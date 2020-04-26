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Водители больше не нужны: три беспилотника КАМАЗ проехали более 2 тыс. км в Заполярье. Эти машины не устают и не ошибаются

26.04.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полевые испытания беспилотных грузовых автомобилей КАМАЗ успешно завершились на Восточно-Мессояхском месторождении (ЯНАО, Гыданский полуостров) - машины без водителей безаварийно преодолели 2,5 тыс. км.

В ходе испытаний КАМАЗы-беспилотники продемонстрировали весь потенциал цифрового ресурса: умение передвигаться по заданным маршрутам с высокой точностью, обмениваться информацией через дублируемые системы связи, распознавать препятствия за доли секунды и прогнозировать траекторию движения с учетом актуальной дорожной обстановки, пишет "Автобизнес".

Контроль за перемещением беспилотных грузовиков по территории автономного нефтепромысла и зимним дорогам через Гыданскую тундру осуществлялся из центра управления, оборудованного на Восточно-Мессояхском месторождении.

Совместный проект "Газпром нефти" и Группы компаний "КАМАЗ" был реализован при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа в арктической автономии и сложных природно-климатических условиях Заполярья. Главная цель испытаний - подтвердить потенциальную эффективность использования беспилотных транспортных средств, позволяющих повысить безопасность грузоперевозок и оптимизировать снабжение труднодоступных регионов.

Как отметили участники проекта, главное преимущество беспилотных транспортных средств - неограниченная работоспособность. Оснащенные системой автономного управления машины не устают и не ошибаются даже на сложных маршрутах, в условиях низких температур, метелей и плохой видимости. В сравнении с пилотируемыми аналогами беспилотные КАМАЗы на 50% более безопасны и позволяют на 10-15% снизить издержки при грузоперевозках.


"Несмотря на то, что беспилотные технологии - явление сравнительно новое для России, спрос на беспилотные автомобили КАМАЗ стал очевидным еще несколько лет назад, и компания давно работает в этой области, - прокомментировал итоги испытаний Ирек Гумеров, заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по развитию, - Сегодня интерес к внедрению беспилотных перевозок среди промышленных предприятий увеличивается, постепенно формируется законодательная база, что открывает перед нами новые возможности. Уверен, что с решением юридических вопросов, долгое время сдерживавших производство автономного колесного транспорта в стране, эта тема получит новое развитие".

По результатам тестирования "Газпром нефть" усилит подготовку к внедрению в свои логистические процессы беспилотных автомобилей и продолжит активно участвовать в формировании нормативно-правовой базы, регулирующей применение беспилотных транспортных средств на российских нефтепромыслах.
 
 
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Полевые испытания беспилотных грузовых автомобилей КАМАЗ успешно завершились на Восточно-Мессояхском месторождении (ЯНАО, Гыданский полуостров) - машины без...
 
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