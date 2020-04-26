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В Китае начался второй этап клинических испытаний инактивированной вакцины против COVID-19

26.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Китае начался второй этап клинических испытаний инактивированной вакцины против COVID-19

Разработанная Китаем инактивированная вакцина против COVID-19 вступила во второй этап клинических испытаний 24 апреля, сообщает Синьхуа со ссылкой на разработчиков.

Клинические испытания вакцины начались 12 апреля. Разработка принадлежит Уханьскому институту биологической продукции при государственной фармацевтической корпорации Китая Sinopharm и Уханьскому институту вирусологии Китайской академии наук.

В объявлении Sinopharm говорится, что по состоянию на 23 апреля 96 человек в трех возрастных группах получили вакцину на первом этапе клинических испытаний. До сих пор она показывала хорошую безопасность, получатели вакцины все еще находятся под наблюдением.

Согласно Sinopharm, рандомизированные, двойные слепые и плацебо-контролируемые клинические испытания инактивированной вакцины проводятся в Цзяоцзо провинции Хэнань. Второй этап клинических испытаний будет сосредоточен на процедуре вакцинации.

Как первый, так и второй этап клинических испытаний вакцины одобрены Государственным управлением контроля над лекарственными средствами Китая через зеленый канал.

Вакцина также пройдет третий этап клинических испытаний. Может потребоваться около года, чтобы завершить клинические испытания и наконец прийти к выводу о ее безопасности и эффективности, сообщили в Sinopharm.

Всего Китай одобрил три вакцины-кандидата против COVID-19 для клинических испытаний.

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Разработанная Китаем инактивированная вакцина против COVID-19 вступила во второй этап клинических испытаний 24 апреля, сообщает Синьхуа со ссылкой на разработчиков....
 
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