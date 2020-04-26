|
Президент, посещая Наровлянский район: «Для меня относительная новинка, что в этой зоне получают чистый мёд»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 апреля Александр Лукашенко с рабочей поездкой направился в Наровлянский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В повестке дня – вопросы восстановления и развития территорий, проведение полевых работ в южном регионе и экономическое развитие сельскохозяйственных предприятий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но мы пока, как Анфимов говорит, не знаем детально, на каком уровне находимся и за счёт чего можно добавить. Поэтому надо проревизировать, а в основном это три района. МЧС надо поручить, чтобы они мне доложили по 30-километровой зоне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент, посещая Наровлянский район: «Для меня относительная новинка, что в этой зоне получают чистый мёд»
Новости Беларуси. 26 апреля Александр Лукашенко с рабочей поездкой направился в Наровлянский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке дня –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)