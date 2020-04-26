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Президент, посещая Наровлянский район: «Для меня относительная новинка, что в этой зоне получают чистый мёд»

26.04.2020 17:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 апреля Александр Лукашенко с рабочей поездкой направился в Наровлянский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент, посещая Наровлянский район: «Для меня относительная новинка, что в этой зоне получают чистый мёд»

В повестке дня – вопросы восстановления и развития территорий, проведение полевых работ в южном регионе и экономическое развитие сельскохозяйственных предприятий. 

«Пришло время очень активно осваивать этот край». Александр Лукашенко поручил создать производства в пострадавших после Чернобыля регионах

Президент, посещая Наровлянский район: «Для меня относительная новинка, что в этой зоне получают чистый мёд»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По мёду это для меня относительная новинка, что они в этой зоне получают чистый мёд. Ну это естественно. Пчела перерабатывает этот нектар, получается чистый мёд. Если мы можем взять здесь мёд, значит, надо больше мёда развивать. Если здесь можно развивать лесопиление, переработку  значит, больше. Потому что спелых лесов много. Представляете, было дерево 40 лет, 30 лет прошло. 70 лет  это спелый лес. Значит, его надо убирать. Может быть в большем количестве. Если здесь коневодство можно развивать  давайте развивать.

Президент, посещая Наровлянский район: «Для меня относительная новинка, что в этой зоне получают чистый мёд»

Но мы пока, как Анфимов говорит, не знаем детально, на каком уровне находимся и за счёт чего можно добавить. Поэтому надо проревизировать, а в основном это три района. МЧС надо поручить, чтобы они мне доложили по 30-километровой зоне.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Леонид Анфимов

 
 
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Новости Беларуси. 26 апреля Александр Лукашенко с рабочей поездкой направился в Наровлянский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке дня –...
 
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