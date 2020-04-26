Минск: электромобили создали очередь на АЗС в качестве протеста

Источник материала: Виртуальный Брест

Подобные акции проходили в разных странах мира. И вот — докатилось до Беларуси. Сегодня около полудня на топливную АЗС в Минске приехали около десятка электромобилей и остановились у колонок, перекрыв таким образом доступ к заправке. Сами владельцы EV отправились в здание станции пить кофе в течение получаса. Акция должна повлиять на владельцев авто с ДВС, паркующихся на местах у зарядок.













Проблема парковочных мест у общественных станций существует давно. Машины с ДВС занимают их, перекрывая доступ к зарядкам. По мнению владельцев EV, эти места не должны служить стоянками, а призваны в первую очередь выполнять функцию подзарядки. То есть не для комфорта, а для необходимости.





















Какое-то время проблему обсуждали, обращали на нее внимание госорганов, даже писали письма в МВД, составляли петиции. В общем, всячески просили принять меры, которые предотвратили бы перекрытие доступа к зарядной станции любыми транспортными средствами, кроме как для зарядки электромобилей. На днях мы писали про ответ на одно из таких обращений. В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что станции для зарядки установлены на уже существующих стоянках и парковках, там, где есть дефицит мест. Запрета стоянки для отдельной категории транспортных средств нет.





















В ответе из ГУВД есть обнадеживающие фразы, мол, для эффективного использования в будущем необходимо разработать и внедрить комплекс мероприятий с учетом интересов всех участников дорожного движения. Однако владельцев электромобилей такая позиция явно не устраивает. Как результат — сегодняшняя акция.





















По нашим данным, не обошлось без конфликтов. Недовольство выражали как сотрудники АЗС, так и водители авто с ДВС, приехавшие на заправку. Звучали и угрозы повредить электромобили. На станции были замечены сотрудники милиции.



