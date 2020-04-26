Номера телефонов: 8 (017) 290 00 93, 331 26 14, 331 87 68
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«Горячая линия» Минской областной санэпидемстанции
26.04.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
Номера телефонов: 8 (017) 290 00 93, 331 26 14, 331 87 68
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Номера телефонов: 8 (017) 290 00 93, 331 26 14, 331 87 68 Сообщение «Горячая линия» Минской областной санэпидемстанции появились сначала на Газета "Край смалявiцкi".
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