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В Бресте задержали еще одного борца с аккумуляторным заводом

26.04.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Михаил Галуза участвовал в сегодняшней акции протеста.

Общественный активист Михаил Галуза был задержан сегодня во время шествия противников строительства аккумуляторного завода в Бресте, передает «Радыё Рацыя».

Активист уже находится в Ленинском РОВД, - рассказал еще один участник акции Андрей Слиж:

- Есть информация, что его задержали где-то на улице Пушкинской. Не знаю, как и почему это случилось. Станет известно в ближайшее время.

По предварительным данным, в отношении активиста Михаила Галуза был составлен протокол за распространение листовок.

Напомним, что ранее брестских активистов Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка арестовали на 15 суток.
 
Теги: Брест
 
 
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Михаил Галуза участвовал в сегодняшней акции протеста.
 
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