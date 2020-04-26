В Бресте задержали еще одного борца с аккумуляторным заводом

«Радыё Рацыя». Общественный активист Михаил Галуза был задержан сегодня во время шествия противников строительства аккумуляторного завода в Бресте , передает





Активист уже находится в Ленинском РОВД, - рассказал еще один участник акции Андрей Слиж:





- Есть информация, что его задержали где-то на улице Пушкинской. Не знаю, как и почему это случилось. Станет известно в ближайшее время.





По предварительным данным, в отношении активиста Михаила Галуза был составлен протокол за распространение листовок.





Напомним, что ранее брестских активистов Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка арестовали на 15 суток.