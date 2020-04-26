В Беларуси обсуждается вопрос смещения сроков вступительной кампании

Источник материала: ОНТ

Вопрос о смещении сроков вступительной кампании обсуждается в Беларуси. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал министр образования Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

Как утверждает Карпенко, в министерстве намерены собирать в аудиториях меньше людей.

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