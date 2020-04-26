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РФ прислала в Чехию спецагента с ядом после демонтажа советского памятника - СМИ

26.04.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чешское издание Respekt рассказало детали о приезде представителя российской спецслужбы в Прагу, после которого мэр города и главы двух районов получили охрану.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на публикацию издания.

Сообщается, что российский спецагент прибыл в аэропорт Вацлава Гавела из России три недели назад. У него был российский дипломатический паспорт.

Мэра и двух глав районов Праги взяли под охрану после демонтажа памятника Коневу
На мужчину ждала машина местного российского дипломатического корпуса, которая доставила его в посольство. Источники издания утверждают, что пассажир ехал с портфелем, в котором перевозил смертельный яд рицин.


Чешские силовики, отмечает издание, знали о приезде россиянина, и оценили, что он может представлять риск для нескольких чешских политиков, чьи действия в последние месяцы спровоцировали гнев Москвы. Речь об Ондржее Коларе, голове 6 района Праги, в котором был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, а также о мэре Праги Зденека Гржиба, чей кабинет распорядился переименовать площадь перед российским посольством в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Путешественник с ядом, по данным источников издания, является членом российской спецслужбы. По информации того же источника, другие его коллеги должны были выехать из России в различные части Европы месяц-полтора назад.
 
 
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Чешское издание Respekt рассказало детали о приезде представителя российской спецслужбы в Прагу, после которого мэр города и главы двух районов получили охрану.
 
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