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Фургон перевернулся после столкновения с легковушкой под Витебском

26.04.2020 18:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки пострадал при столкновении с фургоном в Витебском районе, сообщили в областной ГАИ.


Фото: ГАИ

Авария произошла днем 26 апреля на 252-м километре трассы М3 Минск — Витебск. Здесь на перекрестке столкнулись Mitsubishi Carisma и грузовик ГАЗ. От удара последний перевернулся.

В результате ДТП 21-летний водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.


Фото: ГАИ

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В результате ДТП 21-летний водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
 
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