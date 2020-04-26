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Фургон перевернулся после столкновения с легковушкой под Витебском
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки пострадал при столкновении с фургоном в Витебском районе,
Авария произошла днем 26 апреля на 252-м километре трассы М3 Минск — Витебск. Здесь на перекрестке столкнулись Mitsubishi Carisma и грузовик ГАЗ. От удара последний перевернулся.
В результате ДТП 21-летний водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.
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В результате ДТП 21-летний водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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