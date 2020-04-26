Фургон перевернулся после столкновения с легковушкой под Витебском

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки пострадал при столкновении с фургоном в Витебском районе, сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

Авария произошла днем 26 апреля на 252-м километре трассы М3 Минск — Витебск. Здесь на перекрестке столкнулись Mitsubishi Carisma и грузовик ГАЗ. От удара последний перевернулся.

В результате ДТП 21-летний водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.



Фото: ГАИ

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.