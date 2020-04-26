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Вдоль границы с ЕС будут разбрасывать блистер-приманки с вакциной для диких животных

26.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вдоль границы с ЕС будут разбрасывать блистер-приманки с вакциной для диких животных

Вдоль границы с ЕС будут разбрасывать блистер-приманки с вакциной от бешенства: брать в руки и скармливать их домашним животным запрещено. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской городской ветеринарной станции.

Иммунизация диких плотоядных животных проводится для профилактики бешенства. С 29 апреля вдоль границ с Латвией, Литвой и Польшей с использованием авиации будут разбрасываться блистер-приманки с вакциной.

«Запрещается брать приманки с вакциной руками, а также скармливать их домашним животным. Недопустим контакт с приманками и для детей. При случайном попадании вакцины (содержимого блистера) на открытые участки тела или слизистые оболочки глаз, рта или носа их необходимо промыть водой, обработать 2%-ным раствором питьевой соды и обратиться в учреждение здравоохранения», — отметили в ветеринарной службе Гродно. Также стоит быть осторожными тем, кто окажется в зоне работы по разбрасыванию приманок. Над населенными пунктами и водоемами эти мероприятия проводиться не будут.

Также в ветеринарной службе Гродно напомнили владельцам о необходимости ежегодной профилактической вакцинации домашних питомцев. Она обязательна для всех собак, кошек и других плотоядных. За уклонение от проведения вакцинации либо за нарушение сроков вакцинации предусмотрена административная ответственность.

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Вдоль границы с ЕС будут разбрасывать блистер-приманки с вакциной от бешенства: брать в руки и скармливать их домашним животным запрещено. Об этом БЕЛТА сообщили в...
 
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