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Впервые десантники прыгнули с парашютами с высоты 10 км

26.04.2020 18:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Впервые десантники прыгнули с парашютами с высоты 10 км

Впервые в мировой истории десантники выполнили групповой прыжок с парашютами в Арктике с высоты 10 км.


Это уже считается нижней границей стратосферы. Туда почти не добираются самолеты, ракеты пронизывают ее в считанные секунды. Для человека пребывание в этой зоне может закончиться фатально сразу. Поэтому кроме парашютов в ход шли кислородное оборудование и приборы навигации. Группа приземлилась на Крайнем Севере в полном составе. И такой прыжок в истории человечества совершен впервые.

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Впервые в мировой истории десантники выполнили групповой прыжок с парашютами в Арктике с высоты 10 км. Это уже считается нижней границей стратосферы. Туда почти не...
 
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