В костюмах смерти и дезинфектора. В Бресте опять протесты против завода АКБ

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте, на площади Ленина, 26 апреля прошла очередная встреча противников аккумуляторного завода, на которую пришло около 200 человек. Участники встречи прошли колонной по нескольким улицам.





Воскресная встреча противников аккумуляторного завода прошла без трех активистов: Дмитрия Бекалюка, Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка. Ранее суд назначил им по 15 суток ареста за участие в акции протеста, которая прошла 12 апреля.





Некоторые участники встречи были в костюмах. Так, на площади присутствовал мужчина и женщина в черных плащах. Первый держал в руках бутафорскую косу, вторая — куклу. Также один из активистов пришел на площадь в костюме дезинфектора с садовым опрыскивателем в руках.





Около 12.40 участники встречи прошли колонной по улицам Пушкинской и Советской. Во время шествия они скандировали: «Свободу активистам», «Чиновников на нары», «Нет заводу АКБ» и другие лозунги. Конечной точкой маршрута стала площадка перед кинотеатром «Беларусь».





По предварительной информации, во время шествия задержали противника аккумуляторного завода Михаила Галузо, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.





— По нашим данным, на него составляют протокол за расклеивание листовок (в поддержку активистов, которые находятся на сутках. — TUT.BY), — сообщил Роман Кисляк.





Что вообще происходит?

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.

14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

2 июля того же года стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Теперь Лемешевского, по некоторым данным, выпустили.

9 апреля 2020 года «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства аккумуляторного завода. 15 апреля аккумуляторный завод получил разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

23 апреля Главгосстройэкспертиза приняла решение приостановить действие своего заключения по аккумуляторному заводу, которое было выдано 13 апреля, — до устранения имеющихся противоречий. Поводом стала информация, которая поступила в Главгосстройэкспертизу из Брестского облисполкома — об источниках финансирования строительства аккумуляторного завода.

На днях о заводе высказался председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он сообщил, что завод не будет введен в эксплуатацию, пока там не будут соблюдены все требования законодательства по экологии, технологии, передает областная газета «Заря».

— Я не исключаю и такую возможность, что оно может быть перепрофилировано. Для этого должна быть создана независимая комиссия из ученых, специалистов, которые вынесут свой вердикт. И только после этого будет приниматься решение, — уточнил губернатор.