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В костюмах смерти и дезинфектора. В Бресте опять протесты против завода АКБ

26.04.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте, на площади Ленина, 26 апреля прошла очередная встреча противников аккумуляторного завода, на которую пришло около 200 человек. Участники встречи прошли колонной по нескольким улицам.

В костюмах смерти и дезинфектора. В Бресте опять протесты против завода АКБ

Воскресная встреча противников аккумуляторного завода прошла без трех активистов: Дмитрия Бекалюка, Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка. Ранее суд назначил им по 15 суток ареста за участие в акции протеста, которая прошла 12 апреля.

В костюмах смерти и дезинфектора. В Бресте опять протесты против завода АКБ

Некоторые участники встречи были в костюмах. Так, на площади присутствовал мужчина и женщина в черных плащах. Первый держал в руках бутафорскую косу, вторая — куклу. Также один из активистов пришел на площадь в костюме дезинфектора с садовым опрыскивателем в руках.

В костюмах смерти и дезинфектора. В Бресте опять протесты против завода АКБ

Около 12.40 участники встречи прошли колонной по улицам Пушкинской и Советской. Во время шествия они скандировали: «Свободу активистам», «Чиновников на нары», «Нет заводу АКБ» и другие лозунги. Конечной точкой маршрута стала площадка перед кинотеатром «Беларусь».

В костюмах смерти и дезинфектора. В Бресте опять протесты против завода АКБ

По предварительной информации, во время шествия задержали противника аккумуляторного завода Михаила Галузо, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.

В костюмах смерти и дезинфектора. В Бресте опять протесты против завода АКБ

— По нашим данным, на него составляют протокол за расклеивание листовок (в поддержку активистов, которые находятся на сутках. — TUT.BY), — сообщил Роман Кисляк.

В костюмах смерти и дезинфектора. В Бресте опять протесты против завода АКБ

Что вообще происходит?

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.

14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

2 июля того же года стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Теперь Лемешевского, по некоторым данным, выпустили.

9 апреля 2020 года «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства аккумуляторного завода. 15 апреля аккумуляторный завод получил разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

23 апреля Главгосстройэкспертиза приняла решение приостановить действие своего заключения по аккумуляторному заводу, которое было выдано 13 апреля, — до устранения имеющихся противоречий. Поводом стала информация, которая поступила в Главгосстройэкспертизу из Брестского облисполкома — об источниках финансирования строительства аккумуляторного завода.

На днях о заводе высказался председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он сообщил, что завод не будет введен в эксплуатацию, пока там не будут соблюдены все требования законодательства по экологии, технологии, передает областная газета «Заря».

— Я не исключаю и такую возможность, что оно может быть перепрофилировано. Для этого должна быть создана независимая комиссия из ученых, специалистов, которые вынесут свой вердикт. И только после этого будет приниматься решение, — уточнил губернатор.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте, на площади Ленина, 26 апреля прошла очередная встреча противников аккумуляторного завода, на которую пришло около 200 человек. Участники встречи прошли...
 
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